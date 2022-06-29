Spor İlçe Müdürü Altun, tesisleri değerlendirdi



Haber: C. Kutay Aykan

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Fitness ve Pilates Salonu, Arkut Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Açık ve Kapalı Tenis Kortu ve Sentetik Futbol Sahası olmak üzere tesisler hakkında bilgi veren Gerede İlçe Spor Müdürü Gürol Altun, ayrıca tesislerinde kullanım koşullarına ve temizlik hususlarına riayet edilmesi gerekliliğine önem çekti.

Altun şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşehrilerimiz, hem tesislerimizi biraz tanıtmak hem de halkımızdan beklentilerimizi anlatmak üzere böyle bir yazıyı paylaşma ihtiyacı duyduk.

Bizler bu şirin ilçemizde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak mevcut imkânlarımızla hizmetin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. İlçemizde bulunan tesisler küçük çaplı illerde bile yok, bu konuda çok şanslıyız ve tesislerimize sahip çıkmak noktasında herkesten yardım bekliyoruz. Bir de bizlerden beklentilerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi her zaman bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Gerede İlçesindeki Spor Tesisleri

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Fitness ve Pilates Salonu

Bünyemizde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda kadrolu antrenörümüz yok ama Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çalışan üç arkadaşımız ve İl Müdürlüğümüzden günlük görevlendirilen her gün ayrı bir antrenörümüzle yüzme kursu açmak üzere başvuru almaya başladık. Yüzme bilenler için serbest seanslarımızı var ve yanı sıra her yaş grubu için yüzme kurslarına başlıyoruz. Kurslar ve serbest yüzme seansları ile ilgili önümüzdeki günlerde planlarımızı sizlerle paylaşacağız.

Fitness salonumuz da hocamız olmadığı için sadece bireysel çalışmalar yapılmak üzere herkese açık hizmet vermektedir. Pilates salonumuzda bayanlar için pilates kursu ve çocuklar için de jimnastik kurslarımız devam etmektedir. Yine aynı binamızda küçükler için Muay Thai kursu devam etmektedir. Aynı salonla iki adet tenis masası da masa tenisi severleri beklemektedir.

Arkut Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi

Ülkemizde büyük başarılar elde etmiş, olimpiyatlara sporcu göndermiş, yollarını pistini Belediye Başkanlığımızın yaptığı, hocaları ile birlikte gözbebeğimiz niteliğinde güzide bir tesis, sporcu yetiştirmeye devam etmektedir.

Kapalı Spor Salonu

Spor salonumuzda basketbol kurslarımız var ve yıl boyunca devam ediyor. Bu kurslarımızda haftalık 850 çocuğun eline top dokunuyor. Bu gurur verici bir çalışma, hocamızı tebrik ediyor başarılar diliyorum. Spor Salonumuzun içinde bir de taekwondo ve kickboks salonu var ve İlteriş Spor Kulübü vasıtasıyla sporcu yetiştirmeye devam etmektedir.

Açık ve Kapalı Tenis Kortu

Kortlarımız halkımıza açık ve isteyenler kullanabiliyorlar. Onun haricinde tenis hocamız da yıl boyu kurslar veriyor ve bu yaz 200 civarında sporcu ile bu kursumuz devam edecektir. Hocamızı tebrik ediyor başarılar diliyorum.

Sentetik Futbol Sahası

Sentetik futbol sahamız maçlar haricinde de herkesin hizmetine açık ve isteyen herkes gelip kullanabilmektedir. Sahamızın iç çevresinde tartan pistimiz var ve koşu için, yürüyüşler için çok uygun bir zemin, zira halkımız çok sıklıkla kullanıyor.

Sahanın dış çevresine de Belediye Başkanlığımızca çeşitli spor aletleri konulmuş, asfalt atılarak yürüyüş, koşu, bisiklet ve paten gibi çoğu aktiviteye uygun hale getirilmiş ve yine herkesin hizmetine açık durumdadır.

Bu tesisimizle ilgili bizi üzen bir konu var ve halkımız adına biraz özeleştiri yapacağım. Bu tesislerimizi (futbol sahası, tribünler, kapalı spor salonu, tenis kortları) temiz kullanmıyoruz, salonlarımızı temizlediğimiz gibi kocaman futbol sahasını bile günlük temizlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü buraları kullanan halkımız tesislerde çekirdek çitliyor, sigara içiyor, içtiği suyun şişesini, yedikleri kuruyemişlerin paketini sahanın içi dışı fark etmiyor yerlere atıyor. Çok ilginçtir sahanın içinde piknik yapmak için gelenler bile var maalesef.

Bizler halkımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz, böyle durumları görenler ya uygun bir dille uyarsınlar ya da bizim görevlilerimize bilgi versinler ki olumsuzlukların önüne geçelim ve tesislerimiz tertemiz olsun. Buralar hepimizin, tesislerimizi yediden yetmişe herkes kullanıyor ve inşallah bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Lütfen sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.