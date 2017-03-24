Haber: Aysun Beykoz

Cengiz, spor öğrencileriyle tanıştıktan sonra yaptığı konuşmada “Spor Liseleri çoğu ilimizde yok Bolu’daki Spor Lisemiz kısa zamanda birçok başarıya imza attı. İnşallah ileriki zamanda şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular mezun edeceğiz. Bir ilin gelişmişliği spor kulüplerinin büyüklüğüyle de orantılıdır. Bolu’muzu temsil eden Boluspor’a da bir anlamda Spor Lisemizle altyapı oluşturmuş oluyoruz. Şuan için elde ettiğimiz başarılar başlangıç,bizim nihai hedefimiz Türkiye şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonluklarıdır. Sportif başarılar ancak bilinçli ve disiplinli çalışmalarla olur. Milli Eğitim teşkilatı olarak sizlerin çalışmalarınızı daha iyi bir ortamda sürdürmeniz için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yeni bir Spor Lisesi binası yapmak için gerekli çalışmaları başlattık, önümüzdeki yıllarda okulumuza kavuşacağız. Bundan sonraki çalışmalarınızda sizleri sadece spor alanında değil akademik alanda da başarılı görmek istiyoruz.”

Kahvaltının ardından Okul Müdürü Çetin Akçay, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e üstünde ismi yazılı 14 numaralı Bolu Spor Lisesi forması hediye ederken, Cengiz sporculara spor çantası hediye etti.