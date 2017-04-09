Haber: Aysun BEYKOZ

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Bolu Spor Lisesi: Eray, Onurcan, Samet, Berkay, Birkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün,

İstanbul Şişli Terakki Lisesi: Yiğit Ali, Muhammet, Serdil, Kaan, Yunus, Batıkan, Giray,

Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi ligin dördüncü haftasında İstanbul Şişli Terakki Lisesini konuk etti. Maça Spor Lisesi etkili başladı. İlk yarıda müthiş oynayan ve Bolu Spor Lisesi ilk yarıyı 21-12 önde tamamladı. İkinci yarıda ise oyunundaki üstünlüğünü sürdüren Spor Lisesi maçta farkı giderek açtı. İkinci yarıda rakibine pozisyon vermeyen Bolu Spor Lisesi mücadeleyi 43-21 kazandı. Bu galibiyetle Bolu Spor Lisesi 4’te 4 yaparak seriye devam etti.