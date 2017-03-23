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23 Mart 2017 Perşembe
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    • Spor Lisesi Hisar’ı yıktı

    Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi ligin ikinci haftasında İstanbul Özel Hisar Lisesini konuk etti. Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bolu Spor Lisesi 35-17 kazandı.

    23 Mart 2017 Perşembe 15:07
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    Spor Lisesi Hisar’ı yıktı

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Salon: Karaçayır Spor Salonu

    Bolu Spor Lisesi: Doğukan, Eray, Samet Can, Berkay, Birkan Burhan, İsmail Özgün, İsmail Altınbaş, Mevlüt, Berat, Ömer, Oğuzalp, Kadir, Emre, Kerem

    İstanbul Özel Hisar Lisesi: Ahmet Karadeniz, Ali Gürhan, Berk, Can Hayim, Doruk, Ege, Emre, Kaan, Kerem, Tan, Tuna, Ata Ömer, Ahmet Furkan Çalık

    Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi ligin ikinci haftasında İstanbul Özel Hisar Lisesini konuk etti. Maça Spor Lisesi etkili başladı. İlk yarıda hep rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Bolu Spor Lisesi ilk yarıyı 15-9 önde tamamladı.  İkinci yarıda ise oyunundaki üstünlüğü kaybetmeyen Spor Lisesi maçta farkı giderek açtı. İkinci yarıda rakibine pozisyon vermeyen Bolu Spor Lisesi mücadeleyi 35-17 kazandı. Bu galibiyetle Bolu Spor Lisesi 2’de 2 yaparak lige çok iyi başladı. Ligin ilk maçında İstanbul Şişli Terakki Lisesine konuk olmuştu. O maçı da Spor Lisesi 37-28 kazanmayı başarmıştı.

    Kerem’den müthiş refleksler

    Bolu Spor Lisesi ile Özel Hisar Lisesi arasında oynanan maçta mücadelenin yıldızcı Bolu Spor Lisesinin kalecisi Kerem Kezen oldu. Mücadelede rakibin girdikleri pozisyonları refleksleriyle kurtardı. Kaledeki performansıyla galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Liseler, Bölgesel, Hentbol, Liginde

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