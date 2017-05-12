Salon: Karaçayır

Bolu Spor Lisesi: Kerem, Eray, Onurcan, Samet Can, Berkay, Birkan Burhan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Berat, Ömer, Oğuzalp, Kadir, Semih, Emre

Antrenör: Gürkan Gümüş

Serinin ilk 2 maçında taraflar birbirine üstünlük sağlayamayınca 2.maç yine Bolu’da oynandı. Müthiş bir tribün ambiansının olduğu mücadele konuk ekibin maça taraftar getirebilmek adına yaptığı itiraz sonrası 12.30 yerine 14.00’et oynandı. Mücadeleye konuk ekip çok iyi başlayıp 4-1 öne geçince akıllarda soru işaretleri oluştu. Ancak temsilcimiz çok çabuk toparlanıp müthiş taraftarının da desteği ile ipleri ele aldı. Önce eşitliği yakalayan Bolu Spor Lisesi ilk yarıyı da 8-5 önde kapattı. 2.yarıda çok daha iyi bir oyun sergileyen ekibimiz üstünlüğü rakibine kaptırmadan farkı da giderek açtı. Son bölümde sinirlenen rakip takım oyuncuları kırmızı kartları ard arda gördü. Karşılaşmadan 20-9 galip ayrılan temsilcimiz maç sonrası taraftarlarıyla birlikte Türkiye’de ilk 8 takımın içine girmenin sevincini meşaleler ve şarkılarla kutladı. Rakip takım oyuncuları maçın bitimiyle birlikte oyuncularımıza saldırmaya çalıştı ancak emniyet güçleri olayları büyümeden önledi.

Artık Hedef Şampiyonluk

Hentbolda önemli başarılara imza atan Bolu Spor Lisesi Türkiye finallerine kilitlendi. İl ve bölge birincilikler elde eden Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor. Okullararası Genç Erkekler Deplasmanlı Liginde Bölge Şampiyonluğunu elde eden Bolu Spor Lisesi, Amasya’da yapılacak olan Türkiye finallerinde de başarılı olmak istiyor. 23-27 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan finallerde hedef şampiyonluk. Bolu Spor Lisesi Müdürü Çetin Akçay, Türkiye finallerinin 23-27 Mayıs tarihleri arasında Amasya’da yapılacağını söyledi. Akçay, Bolu Spor Lisesi Hentbol Erkek Takımının şu ana kadar katıldığı tüm müsabakalarda başarılı olduğunu belirtti. Akçay, “Grup müsabakaları, Deplasmanlı Bölgesel Lig ve play-off müsabakalarında oynadığımız bütün karşılaşmaları namağlup olarak tamamladık. 23-27 Mayıs’ta Amasya’da düzenlenecek Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Hedefimiz Türkiye birincisi olmaktır. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah daha önce ulaşamadığımız Türkiye şampiyonluğunu Amasya’da yakalarız.” dedi.

Rakipler Belli Oldu

Akçay, Amasya’da güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Finallerde İstanbul Özel Doğa Koleji, Ankara Mehmet Rüştü Özel MTAL, Giresun Spor Lisesi, Ankara Özel İncek Okyanus Koleji ve Elazığ Spor Lisesi katılacak. Şampiyonada en az ilk üçe girmek istiyoruz. Yani Bolu’ya kupa kazandırmayı hedefliyoruz.”