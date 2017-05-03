Haber: Aysun BEYKOZ

Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Grubunu lider bitiren temsilcimiz elemelerde ilk maçını Eskişehir EML ile Karaçayır Spor Salonu’nda oynadı. Grubunu lider bitiren temsilcimiz ile çapraz eşleşmede rakibi olan Eskişehir ekibi karşısında seride 1-0 öne geçti. Temsilcimiz durumu 2-0’a getirirse finale çıkacak. Bolu Spor Lisesi mücadeleyi 18-15 kazanarak final yolunda önemli bir engeli daha aştı.