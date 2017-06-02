Haber: Esra Öztürk

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şubat 2017 ‘de tadilat ihalesi yapılan ve Ağustos 2017 teslimatı gerçekleşecek olan Dörtdivan ÇPAL Spor Salonu’nda havaların açılmasıyla birlikte tadilat çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Çatısı yenilenen spor salonunda, dış cephe kaplama ve yalıtım çalışmalarına başlandı. Tribün koltukları, saha zemini, soyunma odaları, kalorifer tesisatı ve elektrik tesisatı komple yenilenecek. Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, çalışmaların yapıldığı Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu.