"Spor tesisleri açılsın" talebi

Haber: Ceylan Beykoz

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapandığı, bu süreçte salon sahipleri ile çalışan personelin maddi açıdan sıkıntı yaşadığı ve spor kulüplerinin oldukça zor günler geçirdiği belirtildi. Açıklamada, başta spor kulüpleri ile özel beden eğitimi tesis ve stüdyolarının varlıklarını devam ettirebilmeleri, salgın sürecinden en az zarar ile kısa sürede tekrar hizmet verebilmeleri adına, diğer federasyon başkanlıkları ile olası çözüm önerilerinin, değerlendirilmek üzere ilgili kurula aktarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına iletildiği aktarıldı.

Yetkili devlet kurumlarınca tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planlamasında şu isteklere yer verildi:

1. Pilates salonu-stüdyosu ve diğer cimnastik branşları ile ilgili tesislerin gün içerisindeki çalışma saatlerinin düzenlenmesi (Açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesi)

2. Birebir çalışma ile faaliyet gösteren işletme ve stüdyoların gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerine daha erken başlayabilmeleri için izin verilmesi

3. Tesisin fiziki şartlarına göre metrekareye üye kabul edilmesi veya kapasitenin yarısı kadar müşteri alınması, spor ekipmanları, alet ve malzemeleri arasında sosyal mesafe bırakılması gibi şartlar getirilmesi

4. Tesis ve tesiste kullanılan aletlerin her üyeden sonra dezenfekte edilmesi, gerekirse bu konuda belediye ile iş birliği içerisinde olunması

5. Islak zemin olan duş, spa, sauna, havuz ve hamam gibi bölümlerin kullanılmaması

6. Spor salonlarında uzaktan ateş ölçer bulundurulması ve kontrollerinin yapılması

7. Havalandırma sisteminin filtrasyonu ile yeterli havalandırmayı sağlayıp, hijyenik ve temiz hava kalitesinin arttırılması.

Öte yandan normalleşme sürecinde eğitim ve sağlık alanında olduğu gibi sporda da KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi, prim ve vergilerinin ötelenmesi taleplerinin de bakanlığa iletildiği kaydedildi.