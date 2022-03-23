Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu ile gelecek haftanın programı.

Spor Toto 1. Lig'de görünüm


Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde konuk olduğu Manisa FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-YılportSamsunspor: 1-2

NasaDogeMenemenspor-BeypiliçBoluspor: 3-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-1

Manisa FK-MKE Ankaragücü: 1-1

Bursaspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1

Adanaspor-Eyüpspor: 1-1

LİGDE 30. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

1 Nisan Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

2 Nisan Cumartesi:

13.30 BeypiliçBoluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 YılportSamsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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