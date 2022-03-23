Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Haber: Erdal Tanrıverdi
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde konuk olduğu Manisa FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-YılportSamsunspor: 1-2
NasaDogeMenemenspor-BeypiliçBoluspor: 3-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-1
Manisa FK-MKE Ankaragücü: 1-1
Bursaspor-Balıkesirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1
Adanaspor-Eyüpspor: 1-1
LİGDE 30. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
2 Nisan Cumartesi:
13.30 BeypiliçBoluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 YılportSamsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)