Spor Toto 1. Lig'de görünüm



Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde konuk olduğu Manisa FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-YılportSamsunspor: 1-2

NasaDogeMenemenspor-BeypiliçBoluspor: 3-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-1

Manisa FK-MKE Ankaragücü: 1-1

Bursaspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1

Adanaspor-Eyüpspor: 1-1

LİGDE 30. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

1 Nisan Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

2 Nisan Cumartesi:

13.30 BeypiliçBoluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 YılportSamsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)