Spor Toto 1. Lig'de haftanın görünümü

Haber: Ceylan Beykoz
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2
Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1
Altınordu-Sakaryaspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3
Pendikspor-Altay: 1-0
Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1
Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Ağustos Cuma:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
28 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)