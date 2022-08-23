Spor Toto 1. Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto 1. Ligde 2. hafta maçları tamamlandı. Oynanan müsabakalardan sonra ligin yeni ekiplerinden Bodrumspor oynadığı iki maçı da kazanarak haftayı lider bitirdi.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın görünümü


Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2

Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1

Altınordu-Sakaryaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3

Pendikspor-Altay: 1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1

Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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