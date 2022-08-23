Spor Toto 1. Lig'de haftanın görünümü



Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2

Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1

Altınordu-Sakaryaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3

Pendikspor-Altay: 1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1

Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)