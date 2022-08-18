Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Boluspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı

Haber: Uğur Balaban

Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy yöneteceği müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi:

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar:

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Pendik)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

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