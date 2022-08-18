Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı

Haber: Uğur Balaban
Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy yöneteceği müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak.
Spor Toto 1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20 Ağustos Cumartesi:
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)
21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Ağustos Pazar:
16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)
17.00 Pendikspor-Altay (Pendik)
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
22 Ağustos Pazartesi
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)