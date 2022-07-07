Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı!

Haber: Uğur Balaban

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Boluspor taraftarına TFF’den müjdeli haber geldi. TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır denildi.

Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a yükseltilmiştir.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.