Spor Toto 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz yayınlanacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak yayınlanacak. TRT ve Beın Sports anlaştı. Spor Toto 1. Lig'de yayıncı kuruluş konusunda bir gelişme yaşandı. 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yaptığı açıklamada, yayın ihalesinin iptal olduğunu ve Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının 2 yıl daha Beın Sports'ta olacağını duyurmuştu.

TRT ile Beın Sports anlaştı

TRT, yayıncı kuruluş Beın Sports ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda şifresiz olarak TRT'de yayınlanacak.

TRT, Rezerv Lig için masada

Süper Lig takımlarının rezerv ekibinin, A takım fikstürüne göre mücadele edebilmesi ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcuların oynatılabilmesi için TFF tarafından tasarlanan Rezerv Lig'i TRT'nin yayınlama durumu ise masada bulunuyor.