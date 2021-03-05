Spor toto 1. Ligde, 25. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 25. haftası dün oynanan İstanbulspor-Keçiörengücü maçı ile başladı. TRT ekranlarından yayınlanacak haftanın diğer maçlarının programı şöyle;

Spor toto 1. Ligde, 25. haftanın programı

Haber: N. Halid Altundal

Ligde 25. hafta maçlarının programı ve yayın ekranı şöyle:

6 Mart Cumartesi (Bugün):

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı) - TRT SPOR

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) - TRT SPOR

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar) - TRT AVAZ

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk) - TRT SPOR

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) - TRT SPOR

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana) - TRT SPOR

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