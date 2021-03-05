Spor toto 1. Ligde, 25. haftanın programı

Haber: N. Halid Altundal
Ligde 25. hafta maçlarının programı ve yayın ekranı şöyle:
6 Mart Cumartesi (Bugün):
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR
16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı) - TRT SPOR
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) - TRT SPOR
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar) - TRT AVAZ
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk) - TRT SPOR
19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) - TRT SPOR
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana) - TRT SPOR