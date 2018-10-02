HABER:Gönül Olutürk
Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0
Hatayspor-Altınordu: 1-1
Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1
İstanbulspor-Boluspor: 1-3
BalıkesirsporBaltok-Altay: 2-1
Gençlerbirliği-AfjetAfyonspor: 1-0
Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0
Giresunspor-Adanaspor: 0-1
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-3
Ligde 8. haftanın programı
5 Ekim Cuma
19.00 Altay-Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)
14.00 AfjetAfyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)
14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)
19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
7 Ekim Pazar
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.30 Adanaspor-Balıkesir Baltok (5 Ocak Fatih Terim)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!