Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı

Haber: C. Kutay Aykan
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitçi Timsah)
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)
16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)