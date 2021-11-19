Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının programı şu şekilde olacak.

Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı

Haber: C. Kutay Aykan

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)

16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitçi Timsah)

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)

16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

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