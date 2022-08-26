Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek, Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor  Cumartesi günü saat 21.45’te sahasında Altınordu’yu konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig'de haftanın ilk düdüğü bu akşam saat 21.00'da Eyüpspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında çalacak.

Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı şöyle:

Bu akşam:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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