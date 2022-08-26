Haber: Uğur Balaban
Spor Toto 1. Lig'de haftanın ilk düdüğü bu akşam saat 21.00'da Eyüpspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında çalacak.
Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı şöyle:
Bu akşam:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
28 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)
21.45 Altay-Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)