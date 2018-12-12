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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • Spor Toto 1.Ligde 15.hafta panoraması

    Spor Toto 1.Ligde heyecan 15.hafta maçları ile devam etti. Geride kalan haftada birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanırken, bu haftada kartlar yine havada uçuştu.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
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    Spor Toto 1.Ligde 15.hafta panoraması

    HABER:Gökhan Aksoy

    Tüm liglerde olduğu gibi Spor Toto 1.Liginde heyecan 15.hafta maçları ile devam etti. Toplam 9 karşılaşmanın oynandığı ve toplamda 19 golün kaydedildiği haftada kartlar havada uçuştu. Karşılaşmalarda görev yapan hakemler tam 49 kez sarı kartına başvururken, 3 kez de kırmızı kartla futbolcuları cezalandırdı. Oynana 9 maçın 3’ünde kazanan çıkmazken, 5 maçta ev sahibi takım diğer 1 maçta ise deplasman takımı 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

    Karabükspor ikinci puanını aldı

    Haftanın açılış maçında ligde çok zor günler geçiren ve altyapıdan çıkarılan futbolcularla mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Daha önce ligin 3.haftasında sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan Kardemir Karabükspor ikinci puanını ise İstanbulspor’dan aldı. Karşılaşmanın 21.dakikasında Yusuf’un kaydettiği golle 1-0 öne geçen ve hatta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Kardemir Karabükspor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gol sonrası sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak ikinci puanını kazandı. Puan silme cezası alan Kardemir Karabükspor, aldığı bir puan sonrası puanını -1 yaparken, İstanbulspor ise 18 puanla 11.sırada yer aldı.

    5 gol 2 penaltı 1 kırmızı

    Saha zemininin bozuk olmasından dolay iç saha maçlarını Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayan Osmanlıspor, ligin 15.haftasında Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede toplam 5 gol olurken, bunların 3’ü Osmanlısporlu oyunculardan 2’si ise Afjet Afyonsporlu oyunculardan geldi. Maçta atılan 5 golün yanı sıra mücadeleye damgasını vuran hakem Atilla Karaoğlan iki kez penaltı noktasını gösterdi ve bir kez de kırmızı kartına başvurdu. Sahadan galibiyetle ayrılan Osmanlıspor 23 puanla 8.sıraya yerleşirken, Afjet Afyonspor ise 15 puanla 15.sırada kaldı.

    Altınordu sahasında Adana’yı devirdi

    Yetiştirdiği genç sporcularla son yıllarda Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Altınordu, ligin 15.haftasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Çoğunluğu genç isimlerden oluşturulan bir kadro ile iyi bir mücadele sergileyen Altınordu iki yarıda da birer gol buldu ve sahadan 2-0 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından puanını 24’e çıkaran Altınordu play-off potasına girdi ve 6.sırada yer aldı. Konuk ekip Adanaspor ise 16 puanla 14’üncü sırada kaldı.

    Boluspor’da galibiyet hasreti sürüyor

    Spor Toto 1. Ligin 11.haftasında Kardemir Karabükspor’u mağlup ettikten sonra çok kötü bir düşüş yaşayan Boluspor, ligin 15.haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. 12, 13 ve 14’üncü haftalarda sırasıyla Denizlispor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ve Adana Demirspor’a kaybeden Boluspor, galibiyet parolası ile çıktığı karşılaşmadan ikinci yarıda kalesinde gördüğü goller sonrası 2-0 mağlup ayrıldı. Bu skorla birlikte galibiyet hasretini 4 haftaya çıkan kırmızı beyazlılarda kötü gidişat sonrası iki futbolcu yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Yeniden bir çıkış yakalamak ve üst sıralardan kopmak istemeyen Boluspor, ligin 16.haftasında sahasında Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

    Ümraniye takibe devam

    Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında toparlanan ve çıkışa geçen Ümraniyespor, ligin 15.haftasında sahasında zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Zirve takibini bırakmak istemeyen İstanbul temsilcisi Ümraniyespor 74’üncü dakikada Atabey Çiçek’in penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonucun ardından Ümraniyespor 27 puanla 4.sıraya yükselirken, Tetiş Yapı Elazığspor 12 puanla 17.sırada kaldı.

    Denizli’de gol sesi çıkmadı

    Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Gençlerbirliği, ikinci sırada bulunan Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Son haftaların formda ismi Denizlispor galibiyet parolası ile çıktığı mücadelede lidere diş geçiremedi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlanırken iki takımda bir puana razı oldu. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 35 puanla liderliğini sürdürdü, Denizlispor ise 30 puanla 2.sırada kaldı.

    Es-Es tek attı üç aldı

    Ligde zor günler geçiren ve maddi krizden dolayı bir çok oyuncusuna lisans çıkartamamasından dolayı genç futbolcularla yola devam eden Eskişehirspor, ligin 15.haftasında sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Es-Es taraftarının da desteğini arkasına alarak çıktığı mücadeleyi tek golle kazandı. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golü 81.dakikada İbrahim Halil Öner kaydetti. Es-Es bu galibiyetle birlikte üç puanı hanesine yazdırarak 15 puanla 16.sırada yer aldı. Konuk ekip Altay ise 16 puanla 13.sırada kaldı.

    Adana Demirspor son dakikalarda yıkıldı

    Ligin 14.haftasında deplasmanda Boluspor’u 3-2 mağlup ederek bu ligde bende varım diyen Adana Demirspor, 15.haftada sahasında Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Adana Demirspor aradığı golü bulmakta gecikince mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Üst sıralardan kopmak istemeyen ve zirve yarışı içinde olmak isteyen Adana Demirspor karşılaşmanın 74.dakikasında Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Orkan Çınar’ın kaydettiği golle öne geçmesine rağmen son dakikalarda yıkıldı. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında Bahadır Erol, Adana Demirspor filelerini havalandırarak maçın skorunu tayin etti ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla zirve yarışında yara alan Adana Demirspor 24 puanla 7.sırada kalırken, Giresunspor ise 18 puanla 12.sırada kendine yer buldu.

    Sürpriz Balıkesirspor Baltok’tan geldi

    İnişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan Balıkesirspor Baltok, sezon öncesi yaptığı transferlerle zirve yarışı ortaklarından biri olduğunu belli eden ve oynadığı futbolla şampiyonluk yarışı içinde bende varım diyen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti. Balıkesirspor Baltok güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek maçın henüz başlarında 1-0 öne geçti ve skor avantajını elde ettikten sonra daha rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı bu skorla kapatan konuk ekip Balıkesirspor Baltok, ikinci yarıda bir gol daha buldu. Önce 6.dakikada sonra da 66.dakikada rakip fileleri havalandıran Nizamettin Çalışkan takımına altın değerinde üç puan kazandırdı. Bu skorla zirve yarışında yara alan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ligin 16.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 20 puanla 10.sırada bulunan Balıkesirspor Baltok ise sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligde, Heyecan, 15.hafta

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