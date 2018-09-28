HABAR:Gönül Olutürk

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

28 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Spor Toto 1. Lig

29 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Altınordu (Antakya Atatürk)

14.00 Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Denizli Atatürk)

19.30 Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

30 Eylül Pazar:

14.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Balıkesirspor Baltok-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.30 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor (Osmanlı)

1 Ekim Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

30 Eylül Pazar:

15.30 Tokatspor-Fethiyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Bandırmaspor-BUGSAŞ Spor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Pendikspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Kahramanmaraşspor (Darıca İlçe)

16.00 Fatih Karagümrük-Sivas Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Menemen Belediyespor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)

Beyaz Grup

14.00 UTAŞ Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

15.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Niğde 5 Şubat)

15.30 Hacettepe-Gümüşhanespor (OSTİM)

15.30 Keçiörengücü-Eyüpspor (Ankara Aktepe)

15.30 Samsunspor-Ankara Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15.30 Kastamonuspor 1966-Gaziantepspor (Gazi)

16.00 Bayrampaşa-İnegölspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Manisaspor-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

TFF 3. Lig

1. Grup

30 Eylül Pazar:

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Şile Yıldızspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Batman Petrolspor-Erbaaspor (Batman 16 Mayıs)

15.00 Yomraspor-Ergene Velimeşespor (Yomra İlçe)

15.00 Erzin Belediyespor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Artvin Hopaspor-Tire 1922 (Hopa İlçe)

16.00 Körfezspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

16.00 Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Gebzespor (Tepecik Şenol Güneş)

2. Grup

30 Eylül Pazar:

14.00 Elaziz Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Elazığ Atatürk)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Adıyaman 1954-Osmaniyespor (Adıyaman Atatürk)

15.00 Yeni Orduspor-Ofspor (Ordu 19 Eylül)

15.30 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Pazarspor (Ziya Altınoğlu)

16.00 Kemerspor 2003-Alibeyköyspor (Dr. Fehmi Öncel)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Maltepe Hasan Polat)

1 Ekim Pazartesi:

16.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor (İzmir Atatürk)

3. Grup

30 Eylül Pazar:

15.00 Cizrespor-Serik Belediyespor (Cizre İlçe)

15.00 Bayburt İl Özel İdare-Halide Edip Adıvarspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Diyarbekirspor-Payasspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.30 Çorum Belediyespor-Turgutluspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.00 Karacabey Belediyespor-Gölcükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

16.00 Muğlaspor-1461 Trabzon (Muğla Atatürk)

16.00 Bağcılarspor-Bucaspor (Bağcılar Mahmutbey)

1 Ekim Pazartesi:

15.30 Ankara Adliyespor-Fatsa Belediyespor (OSTİM)

20.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)