HABER:Esra Öztürk

Sezon öncesi kampında Türkiye’de ve Avrupa’da aynı zaman birçok kıtada en çok tercih edilen şehir olan Bolu yapılan yeni tesislerle her yıl daha fazla takımı ağırlamaya başladı. Bu tesislerden biri de muhteşem güzelliğiyle yeni açılan Karpalas City Hotel oldu. D-100 üzerine kurulan otel şimdiden futbol takımlarıyla anlaşmaya başladı. TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, 2.lig ekiplerinden Tepecikspor ve yabancı takımlar bu yeni otelde konaklayacak. Otel işletmecilerinden Mustafa Yaman’dan alınan bilgiye göre futbol takımlarının rahat bir kamp geçirmeleri için bölgeye önümüzdeki dönemde 2 futbol sahası yapılacağı öğrenildi.