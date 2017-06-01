Haber: Ceylan Beykoz

50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu Müdürü Tamer Özkan, Beden Eğitimi Öğretmenleri Oktay Öztürk. Özlem Özdemir. Mehmet Muratoğlu, Esra Gatfar, Erdem Demirsoy, Alper Yıldız, İsmail Özdemir, Okul sporları ve kulüplerde jimnastik, yüzme, atletizm ve trambolin dalında Türkiye derecesi yapan öğrenciler Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu’nun TEOG sınavlarında ilimiz sıralamasında zirvede bulunan okullardan olduğunu ve başarısını her sene sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu başarıların yanında Sporun farklı dallarında öğrencilerin Türkiye dereceleri kazanmasının sürekli ve düzenli bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Öğrencilere uygun çalışma ortamı oluşturan Okul Müdürü Tamer Özkan’a ve öğrencilerin başarısında emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenlerine teşekkür etti. Başarılı sporcular Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e çiçek verirken müdür başarılı sporculara çeşitli hediyeler vererek başarılarını takdir etti.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI

Okul Sporları Küçük Erkeklerde: Metehan Kartın, Davut Bektaş ve Emir Kartın´dan oluşan Jimnastik takımı Türkiye 1.si

Okul Sporları Yıldız Kızlar Artistik jimnastikte: Bilge Tarhan, Hilal Mutluoğlu ve Sıla Kaygısız´dan oluşan jimnastik takımı Türkiye 1.si

Trambololinde: Muhammet Emin Duman Türkiye 1.si,

Yüzmede: Duru Ege Türkiye 2.si

Yüksek Atlamada: Bilge Nur Ertaş Türkiye 2.si

Ayrıca okul sporları il bölge ve grup müsabakalarında 29 kupa kazanıldı.