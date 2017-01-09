Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeşil beyazlı temsilcimizin Bartın Polisgücü ile oynadığı karşılaşmayı Bolu Belediyespor başkanı Basri Gökdemir, yönetici Gökhan Yaman, AK parti İl başkanı Nurettin Doğanay, Seben belediye başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye başkan yardımcısı Ekrem Çetinkaya, yönetim kurulu üyesi Engin Alemdar, işadamı ve AK Parti teşkilat başkanı Mazhar Bozoğlu, Bolu Belediye başkan vekili Kazım Konak ve spor yazarı yorumcu Mustafa Nuri Gürsoy'da takip etti. Karşılaşmada alınan galibiyeti oyuncularımızla kutlayan heyet Bolu'ya mutlu döndüler.

Bu Hafta Galibiyet Haftası Oldu

Bir gün önce Sebenspor'un hentbolda Altay galibiyetine ortak olan heyet, aynı haftada hem basketbol, hem de voleyboldaki galibiyetlerle mutlu bir hafta sonu geçirdiler.