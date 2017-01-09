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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Spora Siyaset Karışacaksa Böyle Olmalı

    İlimizin başarılı ekibi Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımının ikinci yarıdaki ilk maçında yalnız bırakmadılar. Amasra'da oynanan maçı tribünden takip eden kulüp yöneticileri ve ilimiz siyasileri alınan galibiyet sonrası sporcularımızı da tebrik ettiler.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 10:45
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    Spora Siyaset Karışacaksa Böyle Olmalı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Yeşil beyazlı temsilcimizin Bartın Polisgücü ile oynadığı karşılaşmayı Bolu Belediyespor başkanı Basri Gökdemir, yönetici Gökhan Yaman, AK parti İl başkanı Nurettin Doğanay,  Seben belediye başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye başkan yardımcısı Ekrem Çetinkaya, yönetim kurulu üyesi Engin Alemdar, işadamı ve AK Parti teşkilat başkanı Mazhar Bozoğlu, Bolu Belediye başkan vekili Kazım Konak ve spor yazarı yorumcu Mustafa Nuri Gürsoy'da takip etti. Karşılaşmada alınan galibiyeti oyuncularımızla kutlayan heyet Bolu'ya mutlu döndüler.

    Bu Hafta Galibiyet Haftası Oldu

    Bir gün önce Sebenspor'un hentbolda Altay galibiyetine ortak olan heyet, aynı haftada hem basketbol, hem de voleyboldaki galibiyetlerle mutlu bir hafta sonu geçirdiler.

     

     

    Anahtar Kelimeler: İlimizin, Başarılı, Ekibi, Bolu, Belediyespor

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