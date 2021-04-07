Sporculara yabancı dil eğitim desteği

Haber: Onur Akçelik

Türk Eğitim Derneği (TED) ile eğitim protokolü imzalanmasının ardından, Bakanlıktan yapılan açıklamada, TOHM'dan yararlanan 9. sınıf düzeyindeki tüm sporcuların, TED Üniversitesi tarafından hazırlanacak özel müfredat kapsamında haftada 4 saat olmak üzere, 90 hafta süre ile toplam 360 saat çevrim içi İngilizce dil eğitimi alacağı belirtildi.

İlk etapta Bolu, Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren TOHM'lar kapsamındaki 9. sınıfa devam eden, 14'ü yatılı, 58'i gündüzlü atıcılık, atletizm, boks, cimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon ve yüzme branşlarında spor kariyerini sürdüren 72 sporcu ile yapılacak pilot uygulamanın ardından projenin yaygınlaştırılmasının planlandığı aktarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporcularımızın eğitim açısından önünü açmak lazım, sporu eğitimden ayrı tutmadan ikisini bir yönetmemiz gerekir. Sporcuların hem kişisel gelişim hem de dil eğitimi açısından desteklenmesi çok önemli. Türk Eğitim Derneği ile bu protokolü imzaladık. İlk önce TOHM sporcularımızı kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Pilot uygulamanın Ankara'da başlayacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdilik eğitimlerimizi çevrim içi gerçekleştiriyoruz. Pandemi koşullarının sona ermesiyle birlikte inşallah yüz yüze eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz ve tüm Türkiye'ye yayacağız. Sporcularımız için dil, önemli bir ihtiyaç. Önce dil eğitimi ile başlayacağız. Sonrasında farklı eğitimler ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımız bizi sadece Türkiye'de değil dünyada temsil ediyor. Onların iletişimi, kendilerini geliştirmesi ve desteklenmesi önemli. Yapılan bu iş birliği ile çıtayı yükselteceğiz. Bu başlangıcın yapılması oldukça önemli. Sizlere ve kurumlarınıza teşekkür ediyorum."

Sporcuların eğitim hayatlarına devam etmelerinin önemine de vurgu yapan Kasapoğlu, "Sporcularımızın hayallerine ulaşma noktasındaki iş birliklerimiz anlamlı. Güzel bir başlangıç yaptık, önümüzdeki süreçte bunu büyütmek ve geliştirmek bizim elimizde. Sporcularımızın bizi temsilinde gücünü ne kadar artırırsak o kadar anlamlı olur" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise "El birliği ile çocuklarımıza destek olmak görevimiz, çocuklarımızın bizlere yaşattığı bu gururu ileriye taşımak lazım, spor yaşları bittiğinde de kendi becerileri ile hayata devam edebilsinler. Sayın Bakanımıza çocuklarımıza dokunabilme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.