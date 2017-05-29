Haber: Ceylan Beykoz

Dodurga Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 9 ilden gelen 15 kulübe bağlı 200 sporcunun katıldığı şampiyonada Bolulu sporcular büyük başarılar elde etti. Geleceğin taekwondo sporcularının kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada; Bilecik, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bolu'dan sporcular yer aldı.

Kick Boks Şampiyonası Bolu’da

Diğer yandan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nın 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da yapılacağı açıklandı.