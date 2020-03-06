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Sporcularımız İzzet Babayı Andı

Hayırsever iş adamı İzzet Baysal’ı ölüm yıldönümünde spor camiası da unutmadı. Bolu Belediyespor ve Bolusporlu oyuncular anma törenlerinde yer aldı.

Sporcularımız İzzet Babayı Andı

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Bolu Belediyespor Kulübü’nden bir açıklama yayınlandı. Kulüpten yayınlanan açıklama şöyle: “Eğitim ve sağlık alanında ilimize 135 tesis kazandıran ve 1994'te Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever iş adamı İzzet Baysal, ölümünün 20’inci yıl dönümünde anıt mezarı başında anıldı. Bolu Belediyesporlu oyuncularımız hayırların efsane ismi merhum İzzet Baysal'ın Gölköy İzzet Baysal Kampüsü’ndeki Anıt Mezarına çiçek bıraktılar, dualar okudular.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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