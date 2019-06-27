Sporcularımız Sivas’ta Ter Döküyor

Haber: Gönül Olutürk

Şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi. Sivas 'ın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyleyen Ayhan, "2019 Sivas için çok bereketli bir yıl olacak. Sporda, sanatta, kültürde, edebiyatta, doğada bütün alanlarda kongremizi etkin bir şekilde kutlayacağız. Burada önemli olan 1919 ruhunu gençlerimize en güzel şekilde aktarmaktır, hissettirmektir." dedi.

Temel gayelerinin kimlikli ve kişilikli gençler yetiştirmek olduğunu dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:" Sivas 'ın 2019 yılını heyecanlı bir şekilde geçirmesini sağlamak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımızın Sivas 'a çok büyük katkıları oldu. Oryantring Şampiyonası burada oldu, okullar arası müsabakalar burada oldu. Tekvando, halter, Türkiye Yüzme Şampiyonası burada olacak. Bugün de Eskrim Türkiye Şampiyonasını burada yapıyoruz. Bin 500’ün üzerinde sporcu gelecek. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimiz, sporcularımız gelecek. Kongremizin 100'üncü yılını çocuklarımıza yaşattırmış, hissettirmiş olacağız, Sivas 'ta olmalarının farkına varacaklar. Hem de güzel bir şekilde müsabaka yapacaklar."Konuşmanın ardından müsabakaların başladığı şampiyona, 4 Temmuz'a kadar sürecek.18 kategoride 9 gün sürecek müsabakalarla madalyaların sahibini bulacağı şampiyonada, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas , Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan bin 531 eskrimci ter döküyor.