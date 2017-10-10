Haber: Esra Öztürk

Söz konusu seminer 2 grup halinde 10-11 Ekim 2017 - 13-14 Ekim 2017 tarihleri arasında 81 İl Müdürlüğü, Spor Federasyonu Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Tahkim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Ceza Kurulu ve Merkez Ceza Kurulundan uygun görülen bir personele yönelik olarak düzenlenecek, seminere eğitici olarak Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan ve Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan bir şube müdürü konunun uzmanı altı eğitici, Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’ndan Daire Başkanı ve her grup için altı personel ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan seminer yöneticisi olarak Daire Başkanı, bir Şube Müdürü ve dört seminer görevlisini görev alacaktır.