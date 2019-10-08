Sporda Yok, Siyasette Var!

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu’ya geldiğinde adeta kapıda bekleyen Necip Çarıkçı Amatör Spor Haftasında kayboldu. Amatör spor haftası nedeniyle önceki gün İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı katılmadı. Çarıkcı yürüyüş sonrası Anıtpark’ta devam eden etkinliklere katılmayınca spor camiasında ve basında tepkiler büyüdü. Hem protokol, hem vatandaşlar, hem de sporcular duruma tepki gösterdi. Diğer yandan taraftarların büyük bölümü Çarıkcı’nın Boluspor Kulüp Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini belirtiyor.