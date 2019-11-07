Sporla Değişen Hayatlar Bolu’da

Haber: Volkan Yılmaz

Test yayınlarına başlayan TRT’nin yeni kanalı TRT Spor 2 ekranlarında yakın zamanda yayınlanmaya başlayacak olan “Sporla Değişen Hayatlar” isimli program Bolu Belediye Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleriyle bir program çekimi gerçekleştirdi. Programda antrenör Nihal Tanrıkulu takım oyuncuları ve oyuncuların aileleri kulüp hakkında bilgiler verdi. Oyuncuların idman görüntüleri ve özel hayatlarından bölümler de programda yer aldı. Sporcular oturarak voleybolun zorluklarını ve inceliklerini anlattılar. Kulübe sponsor desteği gerektiği bildirilirken, Tanrıkulu 1.5 saat süren idmanlarda sporcuların herşeyi olmaya çalıştığını ve beraber güzel işler başardıklarını ve Süper Lige çıkarak emeklerinin karşılıklarını aldıklarını söyledi. Süper Lige yükselen Bolu Belediyespor Oturarak Voleybol Takımının yer aldığı program önceki gün yayınlandı.