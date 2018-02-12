Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile birlikte devam eden projelerle ilgili İstişarelerde bulunan Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaparak Gerede’de ekonomik ömrünü tamamlamış futbol sahasının yenilenmesi için 1 milyon 400 bin TL ödenek ayrılmasını sağladı. Yapılacak çalışmalar ile ekonomik ömrü tamamlanmış doğal çim yüzeyli futbol sahası sentetik sahaya dönüştürülerek etrafına çim yüzeyli koşu pisti yapılacak ayrıca saha etrafındaki tel örgüler de yenilenerek sporsever halkımızın hizmetine sunulacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemizin gelişip kalkınması adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sadece sosyal alanda değil spor gibi diğer alanlarda da çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki futbol sahasının yenilenmesi için başlatacağımız çalışmalar önem taşımaktadır. Bizlerin bu projeleri ve çalışmaları gerçekleştirmesi için ilçemizin sorunlarını Ankara’da dile getirerek gerekli desteklerin verilmesini sağlayan Bolu Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye çalışma arkadaşlarım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. Bahar ayı ile birlikte saha çalışmalarının başlayacağı ve Geredespor’un 2018-2019 Futbol Sezonunda maçlarını sahasında oynayacağı öğrenildi.