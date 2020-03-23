Sporsuz Geçen İlk Hafta Sonu

Haber: C.Kutay Aykan

Spor Bakanlığı ve federasyon başkanlarının yaptığı toplantı sonrası Türkiye’nin 81 ili ilk kez normal sezon içindeki bir haftayı spor müsabakası olmadan geçirdi. Federasyon başkanları ve Spor Bakanlığı’nın ortak alacağı kararlar sonrası liglerin yeniden başlama tarihleri açıklanacak. Bu sürenin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Bu 2 aylık süre içinde sporseverlerin hafta sonlarını nasıl geçirecekleri merak konusu haline gelirken spor müsabakalarına özlem tavan yapacak. Müsabakaların yeniden başlamasıyla birlikte kulüplerin performansların, seyircilerine müsabakalara ilgisi ve yayıncı kuruluşun neler yapacağı konuları da gündemin en çok konuşulan maddeleri arasında yerini alıyor.