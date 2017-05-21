Haber: Esra Öztürk

Etkinlik kapsamında gerçekleşen halk oyunları gösterilerinde Karadeniz oyunları seyircilerin büyük ilgisini çekti. Daha sonra aynı alanda badminton, muay thai, basketbol, boks, karate, voleybol, yüzme, masa tenisi, tenis, eskrim, teakwondo, judo, kick boks, artistik jimnastik, özel sporcuların halk oyunları gösterileri alana oldukça büyük renk kattı. Bununla beraber Gençliğe Hitabe okundu. Ardından saat 20.00’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konser Salonu’nda Bolu Belediyesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu tarafından bir konser verildi.