Stadyum İçin Girişimler Başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özcan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yer tahsisi için başvurduklarını sponsorlarla bu stadyumu yapabileceklerini belirtti. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vaat ettiği Yeni Boluspor Stadyumu Projesi için ilk adımları attıklarını söyleyen Özcan, " Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu konuda başvuruda bulunduk. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Bolu halkı ve Boluspor taraftarıyla yapılan istişareler sonucunda Boluspor'un mevcut stadyumu üzerine yeni bir stadyum yapmayı istediğimizi bildirdik. Mülkiyeti Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu için mevcut yerin yeni stadyum yapılması için Bolu Belediyesi'ne tahsisini istedik. Tahsis edildiği takdirde hızlı bir şekilde yeni stadyuma başlayacağız. Yeni stadyumumuz 14 bin kapasiteli olacak" dedi.