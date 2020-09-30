Stadyum İçin Girişimler Başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni yapılacak olan stadyum için resmi girişimlere başladıklarını belirtti.

Stadyum İçin Girişimler Başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özcan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yer tahsisi için başvurduklarını sponsorlarla bu stadyumu yapabileceklerini belirtti.  31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vaat ettiği Yeni Boluspor Stadyumu Projesi için ilk adımları attıklarını söyleyen Özcan, " Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu konuda başvuruda bulunduk. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde  Bolu halkı ve Boluspor taraftarıyla yapılan istişareler sonucunda Boluspor'un mevcut stadyumu üzerine yeni bir stadyum yapmayı istediğimizi bildirdik. Mülkiyeti Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu için mevcut yerin yeni stadyum yapılması için Bolu Belediyesi'ne tahsisini istedik. Tahsis edildiği takdirde hızlı bir şekilde yeni stadyuma başlayacağız. Yeni stadyumumuz 14 bin kapasiteli olacak" dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Umut Meraş Türkiye'ye Mi Dönüyor?
Umut Meraş Türkiye'ye Mi Dönüyor?
  1. Spor

banner128