Stadyum İçin Ne Dediler?

Boluspor'un olağan kongresini birlikte takip eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kongre ile ilgili ve Boluspor taraftarının merakla beklediği stadyum sorusuna birlikte cevap verdiler.

Stadyum İçin Ne Dediler?

Haber: C.Kutay Aykan

Özcan ve Doğanay kongreden beklentilerini dile getirirlerken, stadyum ile ilgili soruya ise "birlik beraberlik içinde yaparız" mesajını verdiler. Boluspor için her desteği vereceklerini dile getiren Doğanay'a Tanju beyin stadyum sözünün hatırlatılması ve merkezi hükümetin desteği olmadan yapılamayacağı biliyor sözünün üzerine "Tanju bey ben yapacağım dedi"  dedi. Bu sözünün üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu "Hükümet bizimde hükümetimiz" diyerek AK Parti Bolu Teşkilatı ile birlikte hareket edebileceklerini dile getirdi. Doğanay'ın ayrıca "Boluspor için bize gelirse el birliği ile ne gerekiyorsa yaparız. Bunun siyasi partisi falan olmaz" dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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