Stadyum ve Mağaza Uyarısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ultras Grubu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bir türlü çözülemeyen stadyum konusu ile ilgili olarak, “Sahi noldu o iş? #BoluAtatürkStadyumu ... Siyasi partilerden bağımsız soruyoruz. Herkes bir projeyle geldi ama hareket yok. Seçimden sonra da Tanju Bey yapmazsa Biz yaparız demişti Fatih Bey. Kimin yaptığından çok artık Kimin yapmadığı önem kazanıyor. Ya siz farkında mısınız? Bu takım ülkenin en iyi 36 takımı arasında yıllardır. Amatör Lig takımlarına stadyumlar yapıldı. Artık biriniz de çıkın deyin ki bizim ne eksiğimiz var? Neden yapılmıyor? #BoluStadyumİstiyor” şeklinde bildiri yayınladı.

Bu İş Böyle Olmaz

Bolu Ultras B Store Mağazasının şehrin çeşitli yerlerinde bulunan AVM’lerde de yer alması gerektiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı: “Dost acı söyler!! Bu iş böyle olmaz. Şehrimize neredeyse tüm Türkiye gelip mola veriyor, binlerce öğrenci kardeşimiz bu şehirde yaşıyor,binlerce taraftarımız Store'dan bir haber. Daha önce de belirttiğimiz gibi Boluspor yönetiminin şehrimizdeki tüm AVM yönetimleri ile irtibat kurup, ürün yelpazesini genişleterek 14Burada,Highway ve Cadde Avm'lerinde bir şekilde küçük de olsa yer edinmesi gerekir. Bu tür irtibatları ve karşılıklı anlaşmaları yapmak mevcut yönetimimiz için hiç de zor olmamalı.”