Stadyum Yerinde Kaldı

2019 Mahalli İdareler seçimleri tamamlanırken Bolu'yu 5 yıl boyunca yönetecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tabiatın kalbi memleketimizin yen başkanı oldu.

Stadyum Yerinde Kaldı

Haber: Gönül Olutürk

Seçim vaatlerinde yer alan projeye göre Boluspor'un yeni stadyumu Özcan'a göre mevcut yerine yapılacak.   31 Mart yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan seçimden sonra yaptığı açıklamada "İlk işlerimizden biride Boluspor'un yeni stadyumu olacak. Bu konuda hızlı hareket edeceğiz. Boluspor için kolları sıvayacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Özcan'ın stadyum projesinin yanı sıra yine o bölgede Boluspor için yapılacak otel projesi de kırmızı beyazlı camianın geleceği için umut veriyor.  

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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“Tebrikler Tanju Özcan”
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