Haber: Semih BAYKAL

Stadyumdaki en büyük eksikliklerden biri yıllardır söylenmesine rağmen çözülemeyen internet problemi. Stattaki internet sisteminin tam olarak çalışmaması basın mensuplarının görevlerini tam olarak yapmasını engelliyor. Diğer yandan basın odasının kış aylarında ısıtılamaması de büyük bir sorun olarak görünüyor. Tribün koltuklarının maçlar öncesinde temizlenmemesi, basın mensupları ile taraftarların Kapalı Tribüne aynı yerden girmesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı. Stadyumda 3 faklı skorboard bulunması seyir zevkine zarar veriyor. Stadyumda DSİ tarafındaki tribünün yıllar geçmesine rağmen hala yapılmaması kafalarda soru işareti oluştururken, bu konuda herhangi bir işlem yapılmaması zihinleri kurcalamaya yetiyor. TV sistemleri de tam olarak hazır görünmüyor. Pozisyon tekrarlarını sporseverler net olarak izleyemiyor. Taraftarların büyük bölümünün passolig kartlarını geçen sezon kapıların okumaması da sorunlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Bu sorunların kalan kısa sürede ne derece çözüleceği merak konusu.