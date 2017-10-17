Haber: Semih BAYKAL

Gelinlik ve damatlıklarıyla maçı izleyen çift, Ankaragücü’nün 2-0’lık galibiyetiyle stattan mutlu ayrıldı. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ikamet eden Ali ve İrem Bölük çifti, birkaç gün önce evlenmek için Kızılcahamam Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne başvurmuş, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine Ankaragücü formasıyla oturmuştu. Fanatik Ankaragücü

taraftarı olan Ali Bölük, akşam yapılacak düğün öncesi eşi ile birlikte Ankaragücü-Boluspor maçını tribünde izlemek için maçın oynandığı Ankara 19 Mayıs Stadyumu’na geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla tribünde maç izleyen çift, Ankaragücü’nün 2-0’lık galibiyetinin mutluluğuyla stattan ayrıldı. Ankaragücü’ne sevdasının büyük olduğunu ifade eden Ali Bölük, “Ankaragücü formasıyla nikah masasına oturmak hayalimdi, bu şekilde bu stada gelmek de hayalimdi. Araba arkası yazımızda ‘Bir gülüşü var sanırsın Ankaragücü sahaya çıkıyor’ yazıyor. Hayallerimi gerçekleştiriyorum” diye konuştu. İrem Bölük ise “Artık ben de Ankaragücü taraftarıyım ama Boluspor’un da yaşamında artık önemli bir yeri var” dedi.