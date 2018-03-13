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13 Mart 2018 Salı
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    • Stat projesini Cumhurbaşkanına ilettiler

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu’ya yapılması beklenen stadyum konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini açıkladı.

    13 Mart 2018 Salı 15:28
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    Stat projesini Cumhurbaşkanına ilettiler
     Haber: Semih Baykal

    Stadyum Konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini belirten Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay “Kongre öncesinde Valimizle, Belediye Başkanımızla ve Milletvekillerimizle bir toplantı yaptık. Net bizim birinci derece ihtiyaçlarımızı ilgilendiren başlıklar belirledik. Bunlardan bir tanesi de hemen ikinci sırada olan kısmı da Boluspor stadyum meselesi idi. Bununla ilgili bir altlık hazırladık. Çalışmamızı yaptık. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ilettim. Kendisine verdim. ‘Sayın Cumhurbaşkanım bu konuda sizlerden destek istiyoruz. Artık süper lige yürüyoruz’ dedim. Cumhurbaşkanımız otobüsten indikten sonra yürüyüş mesafesinde de ‘çok iyi gidiyorsunuz, gidiyorsunuz farklı yerlerde farklı maçlar kaybediyorsunuz. Boluspor’u takip ediyorum’ dedi. Bende dedim ki ‘Efendim bu sene Rizespor 1. olarak çıkar, bizde peşinden 2.olarak çıkarız’ dedim. Belediye Başkanımızda vardı, Milletvekillerimizde vardı. Bu konuyla alakalı çalışmamızı yapıp Cumhurbaşkanımıza sunduk. Ama ortada somut bir şey çıkmadan şu oldu bu oldu demenin de çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. İş ortaya çıktıktan sonra şu demek doğru. Ama artık görünen şu. İnşallah bu sene çıkarız” dedi.

    BUNU DA İNŞALLAH YAPACAĞIZ”

    Süper Lig yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Doğanay “ Artık Boluspor, Süper lige adımını atma veya attı noktasındayız. Bu olduktan sonrasında zaten burada süper lig maçlarını oynama şansımızda yok. Stat sorununu artık bizim çözmemiz gerekiyor. Öyle veya böyle. Üniversite ayağı, Bolu ayağı hangisi olursa olsun. Bize güzel, hoş ama günün şartlarında, dünya standartlarında küçük bir stadyum lazım. Bunu da inşallah yapacağız. Bunu kimler yapacak. Bunu bizler yapacağız. Öncelikle siyasiler, Valilik, Belediye adını ne koyarsanız koyun. Ama Bolu’yu yönetmeye talip olanlar, Bolu için siyaset yapanlar partili veya partisiz bu konuda destek verip, stadyum sorununu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama inşallah bunu çözeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili hassasiyetimizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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