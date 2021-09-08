Stefano Napoleoni, Ümraniyespor'a transfer oldu



Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Göztepe forması giyen ve serbest statüde yer alan Stefano Napoleoni'yi transfer ettiğini duyurdu.

1 yıllık anlaşma

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Stefano Napoleoni'yi 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Napoleoni'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonki performansı

35 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon İzmir ekibiyle çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti.

Faruk Can Genç'i de kiraladı

Ümraniyespor ayrıca, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i renklerine kiralık olarak bağladı. Faruk Can'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.