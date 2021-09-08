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Stefano Napoleoni, Ümraniyespor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

Stefano Napoleoni, Ümraniyespor'a transfer oldu


Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Göztepe forması giyen ve serbest statüde yer alan Stefano Napoleoni'yi transfer ettiğini duyurdu.

1 yıllık anlaşma

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Stefano Napoleoni'yi 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Napoleoni'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonki performansı

35 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon İzmir ekibiyle çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti.

Faruk Can Genç'i de kiraladı

Ümraniyespor ayrıca, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i renklerine kiralık olarak bağladı. Faruk Can'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

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