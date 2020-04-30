Suat Başkandan Enfes Görüntüler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kasapoğlu sosyal medyadan paylaştığı filmde “Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor.” mesajı verdi. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’de bu akıma uyarak amuda kalkmaya davet etti. Çelen’de sosyal paylaşım sitesi twitter’dan yayınladığı görüntüde önce takozların üstünde amuda kalkıyor ve sonra sazıyla kısa bir müzik ziyafeti veriyor. Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen şunları dile getirdi; “Sevgili arkadaşım Alper Kabakçı amuda kalktın sanıyorum bana bir meydan okudun. Güzel bir amud olmuş. Spor insanısın amuda kalktın ancak ayaklarını duvarı dayadığın gözümden kaçmadı. Şimdi senin için orijinal bir amud göstereceğim. Hem de takozlarda dikkatli izle. Sayın başkanım sanıyorum 10 saniye yeterli. Bende senin gibi evde kalıyorum ve spor yapıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum. Buradan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’e meydan okuyorum. Sevgili Metin ağabeyim önce yaptığın amudu görmek istiyorum. Sonra yaptığın müziği. Evde kal, zinde kal ve spor yap.” Çelen, daha sonra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’i amuda kalkmaya davet etti. Bu mesajın ardından bir çok spor branşında faaliyet gösteren sporcular ve yöneticiler video yayınladı. Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen’in meydan okumasına karşılık veren birçok federasyon başkanı; “Corona virüse karşı alacağımız en iyi önlem evde kalmak. Evde kalırken aynı zamanda hareketsiz kalmayalım” mesajıyla bir videolar paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 15:49