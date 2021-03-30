Suat Çelen aday gösterildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Her sene Türkiye'deki en başarılı sporcu ve spor insanlarının Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği Spor Ödüllerine aday gösterilen hemşerimiz Suat Çelen için oy kullanmak isteyenler aşağıdaki linkten oyunu kullanabilirler.

www.bounsporodulleri.org//oylama

Suat Çelen Biyografi

Suat Çelen, 1978 doğumlu Türkiye Jimnastik Federasyon başkanı, eski Türk millî jimnastikçidir ve Boluspor Kulübü'nde Başkan Yardımcısıdır. Dünya jimnastik literatürüne çifte burgulu hareketi, Çelen hareketi olarak geçiren sporcu olmuştur. 1990 ve 1992’de Dünya Okullar Şampiyonaları'nda (ISF) birincilikler elde etmiştir. 1991 yılında yapılan Balkan Gençler Jimnastik Şampiyonası'nda ve 1993 yılında İsviçre'de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda paralelde altın madalya almıştır. 1995 Uluslararası Boğaziçi Jimnastik Turnuvası'nda yer minderinde altın madalya kazanmıştır. 2001 yılında Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştır. Aktif olarak sürdürdüğü Türkiye Jimnastik Federasyonu başkanlığı görevinde Türk cimnastiğinin dünyada önemli noktalara gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur.