Suat Çelen'den özel açıklamalar



Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Aralık ayında Mersin'de düzenlenecek olan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi özel açıklamalarda bulundu. Çelen, cimnastiğin, dünyanın en küçük yaşta spora başlanan branşı olduğunu ve diğer spor dallarına altyapı hazırladığını söyledi. Başkan Çelen, cimnastiğe küçük yaşta başlayanların kendilerini geliştirme noktasında daha avantajlı olduğunu belirtti. Başarılı başkan, ailelere de, çocuklarını cimnastikle tanıştırmaları için çağrıda bulundu. Türkiye'de cimnastiğin geldiği noktaya da değinen Suat Çelen, bundan sonraki hedeflerini anlattı.