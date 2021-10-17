Suat Çelen Yeniden Başkan

Haber: Aysun Beykoz

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu’nda geçerli oyların tamamını alan Suat Çelen yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası yaptığı konuşmada Federasyon Başkanı Suat Çelen kendisine ve yönetim kuruluna verilen destek ve güven için delegelere teşekkür ederken kazanılan başarıların camianın birlikteliğiyle sağlandığını, yeni dönemde de bu ivmenin süreceğini belirtti.

Yeni dönemde yönetim kurulunda; Ahmet Bilgiç, Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Derviş Çatalbaş, Esra Karabal Arda, Esra Kıratlı Nalbant, Hasan Birol Yalçın, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, Recep Çevik, Tarık Karkınçam, Ümran Songun ve Yener Altıntaş görev aldı.

Disiplin kurulunda; Av. Gencer Özdemir, Av. Avni Özbay, Av. Hazal Şahin, Av. Bora Özgür ve Av. Hulusi Apaydın, Denetleme kurulunda ise Mustafa Öztürk ve Oğuztan Şimşek asil üye olarak yer aldı.

Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada "Olağan Genel Kurulun camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 16:00