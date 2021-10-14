Suat Çelen yılın yöneticisi seçildi

Haber: C. Kutay Aykan

Göreve başladığı günden bu yana Türk Cimnastiğinin ödüle ve başarıya doymadığı Türkiye Cimnastik Federasyonu’nda Başkan Suat Çelen evinde de yılın spor yönetici seçildi.

Hem spor hayatında, hem öğretmenlik hayatında hem de spor yöneticiliği hayatında başarıları ile ilimizin gururu olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ilimizde düzenlenen Bolu Amatör Spor Haftasında yılın spor yöneticisi seçildi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önderliğinde bu yıl daha da renkli ve oldukça hareketli geçen Amatör Spor Haftası ödül töreninde yılın spor yöneticisi seçilen başkan Suat Çelen tüm Bolu Spor kamuoyuna teşekkür etti.

Başkan Suat Çelen yaptığı açıklamada "Amatör Spor Haftası’nda beni Yılın Yöneticisi Ödülü’ne layık gören Bolu Gençlik ve Spor ailesine, İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara’ya ve Bolu spor kamuoyuna teşekkür ederim. Aynı törende Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporcularımıza verilen ödüller bizleri çok mutlu etti" dedi.

" En Prestijli Ödülü Almıştı"