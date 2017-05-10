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10 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Şükran Günleri şampiyonları…

    İzzet Baysal Şükran Günleri Ödüllü Satranç Turnuvası şampiyonları belli oldu.

    10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:01
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    Şükran Günleri şampiyonları…

    Haber: Ceylan Beykoz

     

    Bolu Kent Konseyi katkılarıyla, GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "İzzet Baysal Şükran Günleri Satranç Turnuvası" önceki gün Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde tamamlandı. Turnuvaya Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bartın, Batman ve Çorum olmak üzere 9 ilden toplamda 199 sporcu kayıt oldu, 164 sporcu yarıştı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini, 12 Mayıs Cuma günü Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Toplantı ve Kongre Merkezi’nde saat 14:30'da başlayacak olan İzzet Baysal Şükran Günleri Ödül Töreni Programında alacak. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:

    A Kategorisi

    Birinci: Muhammed Cemre Cevrin

    İkinci: Okan Özsakallıoğlu

    Üçüncü: Serhan Berat Özdemir

     

    B Kategorisi

    Birinci: Bora Zübeyir Akın

    İkinci: Cengiz Kaan Kaypak

    Üçüncü: Onur Kaan Demirtaş

     

    C Kategorisi

    Birinci: Yağızhan Etcibaşı

    İkinci: Yiğit Bayraktar

    Üçüncü: Mete Kerem Şendur

     

    D Kategorisi

    1. Eslem Buse Yüksel

    2. Kerem İlhan

    3. Ali Kadir Ercan

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Şükran, Günleri, Ödüllü

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