Haber: Ceylan Beykoz
Bolu Kent Konseyi katkılarıyla, GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "İzzet Baysal Şükran Günleri Satranç Turnuvası" önceki gün Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde tamamlandı. Turnuvaya Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bartın, Batman ve Çorum olmak üzere 9 ilden toplamda 199 sporcu kayıt oldu, 164 sporcu yarıştı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini, 12 Mayıs Cuma günü Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Toplantı ve Kongre Merkezi’nde saat 14:30'da başlayacak olan İzzet Baysal Şükran Günleri Ödül Töreni Programında alacak. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:
A Kategorisi
Birinci: Muhammed Cemre Cevrin
İkinci: Okan Özsakallıoğlu
Üçüncü: Serhan Berat Özdemir
B Kategorisi
Birinci: Bora Zübeyir Akın
İkinci: Cengiz Kaan Kaypak
Üçüncü: Onur Kaan Demirtaş
C Kategorisi
Birinci: Yağızhan Etcibaşı
İkinci: Yiğit Bayraktar
Üçüncü: Mete Kerem Şendur
D Kategorisi
1. Eslem Buse Yüksel
2. Kerem İlhan
3. Ali Kadir Ercan
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