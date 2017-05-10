Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Kent Konseyi katkılarıyla, GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "İzzet Baysal Şükran Günleri Satranç Turnuvası" önceki gün Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde tamamlandı. Turnuvaya Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bartın, Batman ve Çorum olmak üzere 9 ilden toplamda 199 sporcu kayıt oldu, 164 sporcu yarıştı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini, 12 Mayıs Cuma günü Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Toplantı ve Kongre Merkezi’nde saat 14:30'da başlayacak olan İzzet Baysal Şükran Günleri Ödül Töreni Programında alacak. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:

A Kategorisi

Birinci: Muhammed Cemre Cevrin

İkinci: Okan Özsakallıoğlu

Üçüncü: Serhan Berat Özdemir

B Kategorisi

Birinci: Bora Zübeyir Akın

İkinci: Cengiz Kaan Kaypak

Üçüncü: Onur Kaan Demirtaş

C Kategorisi

Birinci: Yağızhan Etcibaşı

İkinci: Yiğit Bayraktar

Üçüncü: Mete Kerem Şendur

D Kategorisi

1. Eslem Buse Yüksel

2. Kerem İlhan

3. Ali Kadir Ercan