Sultanlar 1 puana razı oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son iki hafta maçını Ankara deplasmanında geçiren ekibimiz iki maçtan da puan çıkartmayı başarırken, ekibimiz son oynadığı Mert Sigorta Grup maçında yine güzel bir oyun ortaya koyarken Tie-Break setini 15-13 kaybederek 1 puana razı oldu.

Lige güçlü Fenerbaheç Opet maçı ile başlayan Boluspor 2. ve 3. haftada Ankara deplasmanında ter döktü. Hafta içinde ligin tecrübeli ekiplerinden Karayollarına 5. sette kaybeden Bolunun Sultanları tie break setinde maçı kaybetti ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

3.hafta karşılaşmasında Ankara'da Mert Grup Sigorta ile karşılaşan temsilcimiz

skorda iki kez geriye düşmesine rağmen maçta 2-2 eşitliği yakalayarak karşılaşmayı Tie Break setine taşımayı başardı. Ankara Başkent Voleybol Salonunda taraftar desteğini de arkasına alan Mert Grup Sigorta ilk seti 25-17 kazanmasını bildi. Çekişmeli geçen ikinci sette ekibimiz 25-22 ile skorda eşitliği sağladı. 3 seti 25-18 kazanan ev sahibi ekibe Bolu Belediyespor 4. sette 25-18 ile karşılık vererek mücadeleyi 2-2'ye taşımasını bildi.

Mücadelenin son seti karşılıklı sayılarla başladı ve set 4 – 4 eşitlikle devam etti. Sette saha değişimine Bolu Belediyesi 7 – 8 önde girdi. Mert Grup Sigorta arka arkaya sayılarla skoru 12 – 10'a getirince Bolu Belediyespor molasını kullandı. Mola sonrasında farkı koruyan Ankara temsilcisi seti 15 – 13, maçı 3 – 2 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Defne Tokol)

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun (Özlem Güven, Calderon, Şeyma Dilan Öztürk, Çağla Salih, Dilara Yergün)

Setler: 25-17, 22-25, 25-18, 17-25, 15-13

Süre: 129 dakika (25, 29, 27, 29, 19)