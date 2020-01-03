Sultanlar 2.Yarıyı Açıyor

Haber: Volkan Yılmaz
2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 12.hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi takımı ile bugün saat 13.00’te Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef 2020 yılına galibiyetle başlamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:
12.Hafta
4 Ocak Cumartesi
13.00: Anadolu Üniversitesi-Bolu Belediyespor
16.00: Edremit Altınoluk-M.E.Marmara Akademi
16.00: Büyükçekmece V.A.-Kale 1957 Spor
16.30: Küçükyalı Y.Spor-Göztepe
18.00: İzmir B.Ş.B.-Karşıyaka