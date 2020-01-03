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Sultanlar 2.Yarıyı Açıyor

Lige üst üste 6 galibiyetle başladıktan sonra, düşüşe geçen ve üst üste 5 yenilgi alan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.yarıya Eskişehir’de merhaba diyor.

Sultanlar 2.Yarıyı Açıyor

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 12.hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi takımı ile bugün saat 13.00’te Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef 2020 yılına galibiyetle başlamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:

12.Hafta

4 Ocak Cumartesi

13.00: Anadolu Üniversitesi-Bolu Belediyespor

16.00: Edremit Altınoluk-M.E.Marmara Akademi

16.00: Büyükçekmece V.A.-Kale 1957 Spor

16.30: Küçükyalı Y.Spor-Göztepe

18.00: İzmir B.Ş.B.-Karşıyaka

Esra Perçin

Esra Perçin

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