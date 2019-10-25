Sultanlar 3’te 3 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları ilk haftada Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 gibi net bir skorla yendikten sonra gözünü İstanbul deplasmanında da Büyükçekmece’yi 3-1’le geçmişti. Ekibimiz 3.hafta mücadelesinde 27 Ekim Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Edremit Belediye Altınoluk takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak 3’te 3 yapmak istiyor. Grupta haftanın programı şöyle:
3. Hafta
27 Ekim Pazar
13.00: Anadolu Üniversitesi-Büyükçekmece Voleybol Akademi
14.00: Kale 1957 Spor-İzmir Büyükşehir Belediye
15.00: Bolu Belediyespor-Edremit Belediye Altınoluk
16.00: Karşıyaka-Küçük Yalı Spor
16.30: M.Erdem Marmara Akademi-Çanakkale Belediye
18.00: Göztepespor-Sarıyer Belediye