Sultanlar 3’te 3 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları ilk haftada Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 gibi net bir skorla yendikten sonra gözünü İstanbul deplasmanında da Büyükçekmece’yi 3-1’le geçmişti. Ekibimiz 3.hafta mücadelesinde 27 Ekim Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Edremit Belediye Altınoluk takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak 3’te 3 yapmak istiyor. Grupta haftanın programı şöyle:

3. Hafta

27 Ekim Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-Büyükçekmece Voleybol Akademi

14.00: Kale 1957 Spor-İzmir Büyükşehir Belediye

15.00: Bolu Belediyespor-Edremit Belediye Altınoluk

16.00: Karşıyaka-Küçük Yalı Spor

16.30: M.Erdem Marmara Akademi-Çanakkale Belediye

18.00: Göztepespor-Sarıyer Belediye