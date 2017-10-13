Haber: Semih BAYKAL

Kadrosunu 1-2 oyuncu dışında tamamen yenileyen ve 2 yabancı transfer ile gücüne güç katan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmış ve göz doldurmuştu. Temsilcimizde hedef rakibini yenerek 3’te 3 yapmak. Ligde3.haftanın programı şöyle:

3.Hafta

14 Ekim Cumartesi

17.00: Karayolları-Pursaklar V.İ.

15 Ekim Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-Bolu Belediyespor

14.00: Numunespor-Samsun BŞB Anakent

14.00: Sakaryaspor-Gümüşhane G.Birliği

14.00: İdmanocağı-Bartın Polisgücü

15.00: Bursaspor Yüksekoba-Kahramankazan Bld

16.00: TVF Spor Lisesi-TED Ankara Kolejliler