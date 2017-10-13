Haber: Semih BAYKAL
Kadrosunu 1-2 oyuncu dışında tamamen yenileyen ve 2 yabancı transfer ile gücüne güç katan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmış ve göz doldurmuştu. Temsilcimizde hedef rakibini yenerek 3’te 3 yapmak. Ligde3.haftanın programı şöyle:
3.Hafta
14 Ekim Cumartesi
17.00: Karayolları-Pursaklar V.İ.
15 Ekim Pazar
13.00: Anadolu Üniversitesi-Bolu Belediyespor
14.00: Numunespor-Samsun BŞB Anakent
14.00: Sakaryaspor-Gümüşhane G.Birliği
14.00: İdmanocağı-Bartın Polisgücü
15.00: Bursaspor Yüksekoba-Kahramankazan Bld
16.00: TVF Spor Lisesi-TED Ankara Kolejliler
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